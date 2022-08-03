Швейцарія ввела додаткові санкції проти росії. Вони включають ембарго на імпорт російського золота

Швейцарія ввела додаткові санкції проти російської федерації відповідно до сьомого пакета санкцій Європейського Союзу.

Про це оголосила Федеральна рада країни.

Нові обмеження містять заборону на купівлю, імпорт або транспортування золота та золотих виробів з росії. Послуги, повʼязані з цими товарами, також заборонені.

Крім того, Швейцарія заморозила активи російського Сбербанку. Відтепер йому не можна надавати кошти, економічні ресурси чи технічні послуги.

Федеральний департамент з питань економіки, освіти та досліджень Швейцарії (EAER) додав до санкційного списку ще 54 людини та девʼять організацій. Таким чином список осіб та організацій у швейцарському списку обмежень повністю відповідає санкційному списку ЄС.

Обмеження набувають чинності 3 серпня о 18:00.