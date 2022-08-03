Голова МЗС підписав призначення ексгенпрокурора Ірини Венедіктової послом у Швейцарїї

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підписав призначення колишньої генпрокурора Ірини Венедіктової послом у Швейцарїї.

Це він повідомив інтервʼю Укрінформу.

«Так, я підписав подання на призначення пані Венедіктової послом у Швейцарії», — сказав Кулеба.

Він додав, що ця ідея народилася «в колі декількох людей — сиділи, обговорювали, і була знайдена така опція». Тепер відповідний указ має підписати президент.