Голова МЗС підписав призначення ексгенпрокурора Ірини Венедіктової послом у Швейцарїї

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підписав призначення колишньої генпрокурора Ірини Венедіктової послом у Швейцарїї.
Це він повідомив інтервʼю Укрінформу.
«Так, я підписав подання на призначення пані Венедіктової послом у Швейцарії», — сказав Кулеба.
Він додав, що ця ідея народилася «в колі декількох людей — сиділи, обговорювали, і була знайдена така опція». Тепер відповідний указ має підписати президент.
- Раніше про дипломатичну посаду Венедіктової казав керівник парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, але не називав деталі. Нардеп Олексій Гончаренко писав, що її кандидатуру розглядають на роль посла у Швейцарії.
- 19 липня Верховна Рада проголосувала за звільнення Ірини Венедіктової з посади генерального прокурора.