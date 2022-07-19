Ексгенпрокурора Венедіктову хочуть призначити на дипломатичну посаду

Колишнього генпрокурора Ірину Венедіктову чекає призначення на дипломатичному фронті.
Про це в ефірі телемарафону повідомив керівник парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.
«Ми чекаємо вже за декілька днів чи, можливо, за тиждень її нове призначення на дипломатичному фронті. Її досвід послужить державі на новому місці, яке потребує посилення фаховими менеджерами та правниками», — зазначив він.
За його словами, колишня генпрокурорка залишається в команді «Слуги народу».
«Чекаємо новин про кадрові призначення на дипломатичному фронті й дякуємо за роботу».
Нардеп Олексій Гончаренко написав, що кандидатуру Венедіктової розглядають на роль посла України в Швейцарії.
- 19 липня Верховна Рада проголосувала за звільнення Ірини Венедіктової з посади генерального прокурора.
- Увечері 17 липня вийшли два укази президента — про відсторонення генпрокурора Ірини Венедіктової та про усунення від обовʼязків голови СБУ Івана Баканова. Поки обовʼязки генпрокурора виконуватиме заступник Венедіктової Олексій Симоненко, а голови СБУ — перший заступник Василь Малюк.