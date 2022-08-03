У Харкові та Миколаєві вранці пролунали вибухи

На світанку 3 серпня під час повітряної тривоги у Миколаєві та Харкові прогриміли кілька вибухів.
У Харкові два вибухи пролунали о 03:55 та о 03:56. Спершу були влучання у Холодногірському районі міста (обійшлося без жертв), а потім, за словами мера Ігора Терехова, у Новобаварському районі. Росіяни поцілили в інфраструктурний об’єкт.
Також обійшлося без постраждалих людей та пожежі, є лише руйнування.
У Миколаєві потужні вибухи пролунали в близько 05:00. Внаслідок влучань в одному з районів міста виникла пожежа, а в іншому — зруйнований супермаркет. Наразі на місці працюють рятувальні служби, повідомив мер Олександр Сєнкевич.
- Четвертий день поспіль росія масовано обстрілює Миколаїв. У ніч проти 31 липня окупанти завдали масованих ударів по Миколаєву — приблизно 40 ракет. Міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що тоді Миколаїв опинився під найсильнішим обстрілом за весь час війни.