Більшість людей не хоче їхати. Глава ОВА розповів про темпи евакуації населення Донеччини

Обовʼязкова евакуація з Донецької області не передбачає насильного переселення людей.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Від 24 лютого з Донецької області евакуювали дві третини населення, зараз у регіоні залишилося близько 250 тисяч осіб.

За словами глави ОВА, 1 серпня з Донецької області евакуювали 134 особи, 2 серпня — 95 осіб.

«Темпи дуже низькі і більшість людей не мають бажання їхати. Але це станом на даний момент. Ще літній період не завершився», – сказав Кириленко.

На його думку, з настанням холодів людям буде набагато важче, особливо тим, хто живе у багатоквартирних будинках – можливо, у них будуть електронагрівальні прилади та металеві печі, але газу не буде. Крім того, в області очікується посилення інтенсивності бойових дій.