Рейс із Ненсі Пелосі став найбільш відстежуваним рейсом усіх часів на Flightradar

Рейс із спікеркою Палати представників США Ненсі Пелосі, яка попри загрози Китаю прилетіла на Тайвань, був найбільш відстежуваним рейсом на порталі Flightradar24.

Про це портал повідомив увечері 2 серпня.

Одночасно за рейсом стежили понад 708 тисяч людей по всьому світу. Загалом за сім годин польоту приблизно 2,92 мільйона людей стежили принаймні за частиною польоту.

Безпрецедентний інтерес до цього конкретного рейсу призвів до надзвичайно великого навантаження на інфраструктуру Flightradar24, однак команді довелось розгорнути функцію залу очікування, яка вимірює доступ до Flightradar24 для тих, хто не є підписником. Незабаром після приземлення Пелосі нормальний доступ для всіх користувачів швидко відновився.