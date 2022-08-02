Огляд подій 2 серпня: окупанти обстріляли Вінниччину — дві ракети збила ППО, а Ненсі Пелосі прибула на Тайвань попри погрози Китаю

Українські захисники на південному фронті протягом 1 серпня знищили 32 росіян, самохідну гаубицю «Мста-С», зенітно-ракетний комплекс «ТОР» і чотири одиниці російської броньованої техніки. Авіація Збройних сил України на півдні завдала трьох ударів по опорних пунктах окупантів у районах Олександрівки та Максимівки. У Херсонській області Збройні сили України деокупували вже 53 населених пункти.

Росія знову обстріляла два райони Дніпропетровщини — Синельниківський та Криворізький. По Синельниківському ворог ударив із РСЗВ. У Покровській громаді є руйнування житла, пошкоджені автівки. Попередньо, люди не постраждали. У Криворізькому районі російська ствольна артилерія накрила вогнем Широківську та Зеленодольську громади. Людей не зачепило.

Уночі росіяни обстріляли два райони Миколаєва — з РСЗВ «Смерч» та ракетами типу С-300. Обстріл пошкодив гуртожиток одного з університетів, охоронець якого дістав поранення. Також пошкоджені житлові будинки та продовольчий магазин.

Окупанти обстріляли ракетами Вінницьку область — дві ракети збили сили ППО. Росія вдарила ракетою по Львівській області — вибух пролунав на території Червоноградського району. Крім того, російська армія прицільно обстріляла дитячий садочок у Степногірську Запорізької області. Постраждалих немає. Дитсадок вже вдруге став мішенню росіян. Вперше, на початку червня, снаряд упав на подвірʼї.

Розпочалася обовʼязкова евакуація з Донеччини. Перший потяг прибув сьогодні вранці у Кропивницький — ним евакуювалися жінки, діти, люди похилого віку, багато маломобільних.

Відповідальність за вбивство 53 українських військовополонених у колонії в Оленівці лежить на росії, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW). По-перше, 1 серпня два американських чиновники анонімно підтвердили Politico, що на території колонії в Оленівці не виявили жодних слідів реактивних артилерійських систем високої мобільності (HIMARS), найточнішої артилерійської системи України. По-друге, супутникові та інші зображення з цього місця показують, що внаслідок нападу було пошкоджено лише одну будівлю, стіни цієї будівлі не були зруйновані, а довкола не залишилося вирв від снарядів.

Родичі «азовців» заявили про повну бездіяльність ООН і Червоного Хреста щодо полонених з «Азовсталі». Вони вимагатимуть відставки голови Міжнародного Комітету Червоного Хреста і вже готують документи для цього. Тим часом, верховний суд росії визнав полк «Азов» «терористичною організацією» та заборонив його на території рф.

У Держдепі США заявили, що росія використовує Запорізьку АЕС як військову базу. Окупанти обстрілюють ЗСУ з території станції, знаючи, що гідної відповіді не отримають. Окупанти такі заяви традиційно спростовують.

Міністр закордонних справ Польщі, чинний голова ОБСЄ Збіґнєв Рау розпочав свій візит до України. «Попри російський обструкціонізм Польща сповнена рішучості забезпечити діяльність і допомогу ОБСЄ Україні», — йдеться у твіті на сторінці польського головування в ОБСЄ.

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі офіційно прибула на Тайвань. Тайвань — острів із населенням 23 мільйони людей, розташований майже за 130 км від узбережжя Китаю. Вашингтон і Пекін давно сперечаються через острів. Коли стало відомо, що спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі відвідає Тайвань, напруженість між країнами досягла нового максимуму. Китай вважає Тайвань своєю територією і натякає на ймовірне воєнне підкорення острова. Армія Тайваню самостійно протистояти китайській не зможе, тому тайванська влада сподівається на швидкий захист армії США. Проте участь американців не гарантована. Під час телефонної розмови з Джо Байденом у четвер лідер Китаю Сі Цзіньпін застеріг США не втручатися в суперечку.