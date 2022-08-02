В Україні від жовтня запрацює іпотечна програма. Хто зможе скористатися нею першим?

В Україні запрацює програма «Доступна іпотека». Із 1 жовтня 2022 року вона стане доступна для чотирьох категорій громадян.

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Хто зможе скористатися іпотекою першим?

Військовослужбовці за контрактом та працівники сектора безпеки та оборони;

медики;

вчителі та педагогічні працівники;

науковці.

Ставка за іпотекою для цих категорій людей становитиме 3%. Термін іпотеки — до 20 років. Мінімальний початковий внесок становитиме 20% від вартості житла.

А з початку 2023 року програма запрацює для всіх українців. Ставка буде так само пільговою і становитиме 7% річних.