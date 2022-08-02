«Політичне замовлення». У «Євросолідарності» спростовують причетність до викритої СБУ ботоферми

Співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко заперечила причетність політсили до викритої СБУ ботоферми, яка, за даними слідства, розповсюджувала фейки про конфлікт між Офісом президента і головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

У своєму Facebook вона написала, що політсила вітає роботу українських спецслужб з боротьби з гібридними інформаційними загрозами, але категорично спростовує будь-яку причетність до будь-яких ботоферм.

Інформацію низки ЗМІ про причетність представників «Євросолідарності» вона вважає очорненням політичної сили.

«Ми розцінюємо це як недоброчесність і виконання політичного замовлення влади. Джерела, на які посилаються ЗМІ, свідомо дезінформують шановні видання і втягують їх у брудну політичну провокацію», — заявила Геращенко.

Вона вимагає від видань спростувати або видалити згадку про «Євросолідарність».