«Політичне замовлення». У «Євросолідарності» спростовують причетність до викритої СБУ ботоферми

Співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко заперечила причетність політсили до викритої СБУ ботоферми, яка, за даними слідства, розповсюджувала фейки про конфлікт між Офісом президента і головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.
У своєму Facebook вона написала, що політсила вітає роботу українських спецслужб з боротьби з гібридними інформаційними загрозами, але категорично спростовує будь-яку причетність до будь-яких ботоферм.
Інформацію низки ЗМІ про причетність представників «Євросолідарності» вона вважає очорненням політичної сили.
«Ми розцінюємо це як недоброчесність і виконання політичного замовлення влади. Джерела, на які посилаються ЗМІ, свідомо дезінформують шановні видання і втягують їх у брудну політичну провокацію», — заявила Геращенко.
Вона вимагає від видань спростувати або видалити згадку про «Євросолідарність».
- 2 серпня СБУ повідомила, що ліквідувала мільйонну ботоферму, яка розхитувала ситуацію в Україні на замовлення однієї з політсил — джерела «Бабеля» стверджують, що до цього причетна «Європейська солідарність».
- Ще один співрозмовник «Бабеля» в СБУ також підтверджує причетність «ЄС» і уточнює, що операцію реалізовували в Департаменті контррозвідувального захисту держави у сфері інформбезпеки. Слідчі забороняють розголошувати більше інформації.
- За даними СБУ, боти поширювали контент про «конфлікт між керівництвом ОП і головнокомандувачем ЗСУ», а також проводили кампанії, які дискредитували першу леді Олену Зеленську. СБУ каже, що викрила керівника групи — громадянина росії, який мешкав у Києві та позиціонував себе як «політичний експерт». Його імʼя не називають, але вказують що він «по роботі» контактував із чинним народним депутатом.