Росіяни не знищили жодної установки HIMARS

Російським окупантам не вдалося знищити жодної ракетної установки HIMARS, а ЗСУ швидко навчилися ефективно використовувати систему на полі бою.

Про це командувач Оперативного командування «Південь» генерал-майор Андрій Ковальчук розповів в інтервʼю Tabletmag.

«Навіть американці були здивовані тим, наскільки ефективно ми використовували системи — кожна ракета влучає у ціль, знищуючи мости та склади боєприпасів. Наші союзники також побачили величезну економічну ефективність у тому, як ми використовуємо ракети», — заявив Ковальчук.

За його словами, кожна випущена HIMARS ракета знищує цілі, які за вартістю на порядок перевищують ціну самої ракети.