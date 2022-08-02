Функція Instagram Music стала доступною в Україні

Українські користувачі Instagram тепер можуть додавати у сторіз музику — Instagram розширив на Україну функцію Music, доступ до якої користувачі низки країн мали з 2018 року.

Додається музика в сторіз через «Стикери», які закріплені вгорі меню створення сторіз. У «Стикерах» треба обрати стікер «Музика», вибрати будь-яку пісню з бібліотеки для сторіз.

скріншот

У процесі підбору музики можна обрати конкретний шматок пісні. Також є кілька форматів музики в сторіз — з обкладинкою музичного альбому або рухомим рядком із текстом композиції.

скріншот