Instagram тестує нотатки у форматі «історії»

Соцмережа Instagram почала тестувати функцію нотатки у форматі «історії». Це будуть короткі історії в повідомленнях (до 60 символів у формі наліпок), що зникають через добу.

Як пише TechCrunch, нотатки будуть з’являтися в повідомленнях та зникати через 24 години. Скриншоти майбутньої функції опублікував маркетолог Ахмед Ганем.

«Ми постійно працюємо над покращенням способів зв’язку в Instagram. Зараз ми тестуємо нотатки, щоб люди могли швидко обмінюватися думками з друзями або маленькими групами людей, яким вважлива їхня думка», — розповів TechCrunch представник компанії Meta.