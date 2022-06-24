Instagram тестує нотатки у форматі «історії»

Соцмережа Instagram почала тестувати функцію нотатки у форматі «історії». Це будуть короткі історії в повідомленнях (до 60 символів у формі наліпок), що зникають через добу.
Як пише TechCrunch, нотатки будуть з’являтися в повідомленнях та зникати через 24 години. Скриншоти майбутньої функції опублікував маркетолог Ахмед Ганем.
«Ми постійно працюємо над покращенням способів зв’язку в Instagram. Зараз ми тестуємо нотатки, щоб люди могли швидко обмінюватися думками з друзями або маленькими групами людей, яким вважлива їхня думка», — розповів TechCrunch представник компанії Meta.
- Раніше розробники соцмережі Instagram розширили функціонал керування обліковими записами. Тепер користувачі можуть видаляти або архівувати старі пости, відмітки, коментарі, вподобайки, історії, IGTV та Reels. Крім цього, Instagram тестує функцію відновлення доступу до акаунта за допомогою довіреної особи.