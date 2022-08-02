У Криму активізувалися партизани — готуються до повернення України

За його словами, зараз триває перегрупування російських військ на Херсонському та Запорізькому напрямках, а до Криму прибула батальйонно-тактична група (600—1 000 військових) російських десантників, яку мають відправити на материкову частину України.

«На цьому фоні активізувалися партизани та рух проти окупантів. Люди готуються до того, що ми будемо туди повертатися», — сказав Скібіцький.