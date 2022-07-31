Розвідка фіксує зміну настроїв у Криму — приходить розуміння загрози війни на півострові

Головне управління розвідки Міноборони спостерігає зміну настроїв у тимчасово окупованому Криму — люди починають розуміти, що загроза воєнних дій на території півострова стає реальною.
Про це сказав представник ГУР Вадим Скібіцький в інтервʼю «Радіо Свобода».
«Поступово до населення Криму це доходить. Ми реально відстежуємо ті питання, що стосуються таких суспільних настроїв. Скажу одне: по-перше, вони змінилися, змінилися в тих людей, які мають родичів на території нашої держави — чи то Київ, чи Харків», — сказав Скібіцький.
За його словами, настрої змінилися в тих, чиї родичі перебувають на тимчасово окупованих територіях, де просто знищені села й міста.
«І друге — це ті родичі, де брати, сини, батьки загинули... Загроза перенесення війни на територію Криму — для них це вже стає реальністю», — додав Скібіцький.
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