«Слуга народу» перенесла районні офіси в області та скоротила штат працівників

Голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк в інтервʼю «Бабелю» повідомила, що від початку повномасштабної війни президентська партія суттєво скоротила кількість шатних працівників.

«Із кимось призупинили контракти, тому що вважаємо, що, можливо, працюватимемо з цими людьми після перемоги. Є частина людей, з якими ми попрощалися, тому що закрили районні офіси», — пояснила вона.

За її словами, подекуди роботу партії в районах зупинили та перенесли її в область, оскільки тримати людей в закритому офісі недоцільно.