У кількох районах Миколаєва прогриміли вибухи, є поранений

Близько четвертої ранку 2 серпня окупаційні війська знову вдарили по Миколаєву — потужні вибухи прогриміли в кількох районах міста. За попередньою інформацією, одна людина зазнала поранень.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

У Миколаєві повітряна тривога тривала з 03:53 до 05:45.

«Детальну інформацію про наслідки обстрілів уточнюємо», — додав Сєнкевич.