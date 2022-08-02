У кількох районах Миколаєва прогриміли вибухи, є поранений

Близько четвертої ранку 2 серпня окупаційні війська знову вдарили по Миколаєву — потужні вибухи прогриміли в кількох районах міста. За попередньою інформацією, одна людина зазнала поранень.
Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.
У Миколаєві повітряна тривога тривала з 03:53 до 05:45.
«Детальну інформацію про наслідки обстрілів уточнюємо», — додав Сєнкевич.
- Третій день поспіль росія масовано обстрілює Миколаїв. У ніч проти 31 липня окупанти завдали масованих ударів по Миколаєву — приблизно 40 ракет. Міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що тоді Миколаїв опинився під найсильнішим обстрілом за весь час війни.