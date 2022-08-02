На кордоні Сербії та Косова ситуація нормалізувалася: зникли барикади й відновився рух

На кордоні Сербії та частково визнаного Косова відновили рух на пунктах пропуску — після того як його заблокували барикадами косовські серби.
Про це увечері 1 серпня повідомило сербське державне телебачення PTC.
Барикади простояли 26 годин. Зараз же нормалізовано рух на пунктах пропуску «Яриньє» та «Мердар».
На вимогу США столиця частково визнаної Республіки Косово Приштина відклала на 30 днів реалізацію свого рішення про перереєстрацію машин та введення окремих документів замість сербських. ЄС вже запросив Белград та Приштину на зустріч у Брюсселі.
31 липня Косово оголосило, що перестане впускати на свою територію осіб із сербськими документами — це і спричинило загострення безпекової ситуації в регіоні. З 1 серпня мав діяти режим, за яким власникам сербських документів при вʼїзді до Косова мали видавати окремі документи. Також до країни відмовлялися пускати автівки із сербською реєстрацією, номери також треба було обміняти на косовські. Влада Косова назвала цей крок «взаємним», оскільки Сербія вже понад 11 років не визнає її документи. Президент Сербії Александар Вучич висловив стурбованість таким рішенням. Уранці 1 серпня уряд Косова погодився на місяць відкласти свої рішення, через які і протестували серби.
- Косово — це район у Сербії, населений албанцями. У 1991 році в окрузі проголосили незалежність. Влада тодішньої Югославії ввела на територію Косова силові загони. Спочатку це була спецоперація, проте у 1998 році в регіоні почалися етнічні чистки — серби знищували албанців. Через це в 1999 році НАТО бомбардувало великі сербські міста, зокрема столицю Белград. Після цього з Косова вивели війська, а регіон перейшов під контроль миротворців ООН.
- У 2008 році парламент Косова оголосив про повну незалежність від Сербії, яка цю незалежність так і не визнала. Сьогодні, за Конституцією Сербії, Косово є її частиною і називається Автономний край Косово і Метохія. Де-факто регіон не контролюється Белградом і не підпорядковується Сербії. Країну визнали майже 100 держав світу. Сербія продовжує не визнавати незалежність Косова.