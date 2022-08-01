США виділяють нову військову допомогу Україні на $550 мільйонів — будуть додаткові боєприпаси для HIMARS

Пентагон оголосив про додатковий пакет військової допомоги Україні у розмірі $550 мільйонів.

Допомога включає 75 тисяч одиниць боєприпасів для 155мм артилерії та нерозкриту кількість додаткових боєприпасів для HIMARS.

Загалом Сполучені Штати виділили Україні близько $8,8 млрд доларів допомоги з безпеки з моменту приходу до влади адміністрації Байдена. З 2014 року Сполучені Штати виділили Україні допомогу в галузі безпеки на суму понад $10 мільярдів.

Президент України Володимир Зеленський подякував своєму американському колезі за підтримку України.