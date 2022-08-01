США виділяють нову військову допомогу Україні на $550 мільйонів — будуть додаткові боєприпаси для HIMARS

Пентагон оголосив про додатковий пакет військової допомоги Україні у розмірі $550 мільйонів.
Допомога включає 75 тисяч одиниць боєприпасів для 155мм артилерії та нерозкриту кількість додаткових боєприпасів для HIMARS.
Загалом Сполучені Штати виділили Україні близько $8,8 млрд доларів допомоги з безпеки з моменту приходу до влади адміністрації Байдена. З 2014 року Сполучені Штати виділили Україні допомогу в галузі безпеки на суму понад $10 мільярдів.
Президент України Володимир Зеленський подякував своєму американському колезі за підтримку України.
- Обидві партії Конгресу США (Демократична і Республіканська) підтримують передачу Україні ракет великої дальності ATACMS — це керовані балістичні ракети, які здатні точно вражати цілі на відстані від 165 до 310 км, залежно від модифікації. Поки Україна має снаряди, які бʼють на 70—80 км — ними ЗСУ знищують склади і штаби росіян. Після отримання ATACMS ЗСУ зможуть завдавати ударів по стратегічних цілях — наприклад, по Кримському мосту.