Зеленський відповів на петицію із проханням заборонити видавати повістки на заправках і блокпостах

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію, якою пропонують заборонити видавати повістки на блокпостах, АЗС та на вулиці (вона набрала необхідні 25 тисяч підписів).

Так, президент зазначив, що порядок оповіщення військовозобовʼязаних про їx призов регулюють акти Кабміну, Міністерства оборони i Генерального штабу Збройних сил України. Враховуючи викладене у петиції, Зеленський звернувся до премʼєр-міністра Дениса Шмигаля з проханням комплексно опрацювати це питання в контексті дотримання прав громадян та законодавства про військовий обовʼязок i військову службу.