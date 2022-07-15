Петиція про заборону видачі повісток на вулиці та АЗС набрала 25 тисяч підписів. Її розгляне Зеленський

Петиція про заборону вручати повістки на блокпостах, АЗС і на вулиці набрала необхідну для розгляду президентом Володимиром Зеленським кількість підписів.

Про це свідчить сторінка петиції.

«Згідно закону про мобілізацію, черговість мобілізації повинен був вказати президент в указі про мобілізацію, але там просто вказано розробити її Генштабу ЗСУ, який, у свою чергу, засекретив цю інформацію. Тобто для громадян інформація про черговість недоступна, і немає ніяких юридичних підстав для захисту від неправомірної мобілізації», — йдеться у зверненні.

Автор петиції Ігор Нерозя також стверджує, що через відсутність даних про черговість мобілізації існують порушення у видачі повісток. Зокрема, ці документи підписують і ставлять на них печатки, а заповнюють уже на місці.

Тож автор вимагає заборонити видачу повісток будь-де, окрім військкоматів, набирати до резерву в першу чергу охочих або оприлюднити й оновлювати інформацію про хвилі мобілізації.

Петицію розмістили 29 червня, вона набрала 25 586 голосів.

Відповідно до законодавства, після того як петиція набрала 25 тисяч голосів, протягом 3 місяців від дня оприлюднення її має розглянути президент.

Міністр оборони Олексій Резніков в інтервʼю BBC назвав вручення повісток під підʼїздом, у торгових центрах або за перевищення швидкості на дорозі «ексцесом виконавця».

«У праві є таке поняття як ексцес виконавця. Це як у прислівʼї про дурня, якого змусили богу молитись. У кожного центру комплектації є свій план. Доукомплектування відбувається в будь-якому разі. Не в якихось там величезних масштабах, але ми маємо й загиблих, і поранених. Ми маємо сьогодні підрозділи, які повинні відпочити, відновити боєздатність. Відповідно, мають завезти свіжі сили. Тому, звісно, певний набір є», — пояснив міністр і додав, що проти видачі повістки як покарання за якесь порушення.

«Я вважаю, що це дурня повна, тому що служити країні та захищати країну — це точно не має бути покаранням», — наголосив Резніков.