«Укрпошта» припинила роботу на окупованих територіях

Державне підприємство «Укрпошта» зупинило роботу своїх відділень на непідконтрольних Україні територіях.

Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

«Більше немає можливості виплачувати тисячі пенсій, приймати і переказувати платежі за комунальні послуги, а також доставляти продукти. Натомість маємо значну загрозу життю працівників та загрозу пограбування з боку бійців російської армії, підкріпленої бійцями так званих «лнр/днр», — написав він.

Смілянський також зазначив, що вперше з 24 лютого «Укрпошта» працюватиме лише на території, підконтрольній Україні. За його словами, до 31 липня тривала, зокрема, робота відділень компанії в окупованих районах Запорізької області, а раніше — у Херсоні.

Смілянський також повідомив, що російські військові перешкоджали доставці пенсій українським громадянам. «Все тому, що їм треба зібрати номери паспортів від пенсіонерів для «референдумів» в обмін на пенсії в «деревʼяній валюті» звичним для них шантажем», — зазначив гендиректор.

Смілянський подякував співробітникам, які, попри загрозу з боку військ рф, продовжували виконувати свої обовʼязки, й анонсував, що після повернення окупованих територій «Укрпошта» повернеться туди з новими відділеннями.