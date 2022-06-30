«Укрпошта» припинила роботу на окупованій території Херсонщини

Компанія «Укрпошта» припинила роботу на окупованій території Херсонської області.

Про це повідомила Херсонська міська рада.

«На жаль це правда. Дирекція припиняє свою діяльність на окупованій території Херсонської області. Укрпошта трималася чотири місяці в умовах окупації. Виплачували людям пенсії і соціальні допомоги. З перших днів окупації ми перестали отримувати грошове підкріплення на виплату пенсій. Збирати гроші за рахунок оплати комунальних і грошових переводів ставало все важче», — пояснили в Херсонській дирекції «Укрпошти».

На зборах трудового колективу оголосили про те, що компанія більше не працюватиме на окупованих територіях в Херсонській області. Відновлення роботи можливе тільки за української влади. «Укрпошта відновить обовʼязково свою роботу на Херсонщині і виплатить всю заборгованість по пенсіям і соціальним допомогам за весь період окупації», — заявили в компанії.

Там додали, що пенсії жителів Херсонщини акумулюються на їхніх рахунках в Ощадбанку і їх можна отримати на підконтрольній території в будь-якому відділенні банку.