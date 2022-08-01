Нова Зеландія вперше з березня 2020 року повністю відкрила кордони, які закривалися після початку пандемії коронавірусу.

Про це пише BBC.

Попри це, більшості відвідувачів країни потрібно бути вакцинованими, але карантинних вимог немає. Круїзним кораблям та іноземним прогулянковим яхтам тепер дозволено причалювати.

Нова Зеландія вперше оголосила про план поетапного відкриття кордонів у лютому. Це дозволило вакцинованим громадянам повернутися з Австралії. Туризм був однією з галузей, яка найбільше постраждала від жорстких заходів Нової Зеландії через COVID-19. У березні 2021 року роль галузі у ВВП країни знизилася до 2,9% з 5,5% роком раніше.