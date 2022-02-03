У Новій Зеландії оголосили план поетапного відкриття кордонів

У Новій Зеландії оголосили новий план поетапного відкриття кордонів. Він триватиме аж до жовтня.

Про це повідомила прем’єр-міністр країни Джасінда Ардерн, пише Sky News.

Вона зазначила, що країна все одно не буде відкрита для всіх ще багато місяців.

З 27 лютого уряд дозволить новозеландцям приїжджати з Австралії без необхідності карантину. Потім 13 березня в’їзд в країну дозволять усім новозеландцям з будь-якої країни, а також для деяких вакцинованих висококваліфікованих працівників.

У квітні країна дозволить в’їзд п’яти тисячам іноземних студентів, а в липні — для туристів із країн, з якими Нова Зеландія має безвізовий режим.

За словами Ардерн, повністю кордони для всіх Нова Зеландія планує відкрити аж у жовтні. Вона підкреслила, що таке поетапне відкриття кордонів збалансує потоки туристів і допоможе спочатку возз’єднатися родинам та заповнити необхідні робочі місця.