У Новій Зеландії оголосили план поетапного відкриття кордонів

У Новій Зеландії оголосили новий план поетапного відкриття кордонів. Він триватиме аж до жовтня.
Про це повідомила прем’єр-міністр країни Джасінда Ардерн, пише Sky News.
Вона зазначила, що країна все одно не буде відкрита для всіх ще багато місяців.
З 27 лютого уряд дозволить новозеландцям приїжджати з Австралії без необхідності карантину. Потім 13 березня в’їзд в країну дозволять усім новозеландцям з будь-якої країни, а також для деяких вакцинованих висококваліфікованих працівників.
У квітні країна дозволить в’їзд п’яти тисячам іноземних студентів, а в липні — для туристів із країн, з якими Нова Зеландія має безвізовий режим.
За словами Ардерн, повністю кордони для всіх Нова Зеландія планує відкрити аж у жовтні. Вона підкреслила, що таке поетапне відкриття кордонів збалансує потоки туристів і допоможе спочатку возз’єднатися родинам та заповнити необхідні робочі місця.
- У листопаді уряд Нової Зеландії презентував план поетапного відкриття кордонів. З 16 січня до країни мали дозволити повернутися новозеландцям і резидентам країни, які перебувають в Австралії. Із 13 лютого планувалося відкрити в’їзд усім новозеландцям, які перебувають в інших країнах. А з 30 квітня до Нової Зеландії змогли б приїхати іноземні туристи — уперше від початку пандемії. Але цей план не реалізували через поширення штаму «Омікрон».
- Нова Зеландія входить до низки країн із найменшим рівнем захворюваності на COVID-19. У країні вакциновані вже 80% дорослого населення. При цьому в листопаді 2021 року в Новій Зеландії спостерігався серйозний спалах через штам «Дельта». Середній добовий показник кількості нових хворих — 130 людей. Однак через штам «Омікрон» кількість щоденних хворих різко зросла — до 15—17 тисяч.