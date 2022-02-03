В Новой Зеландии объявили план поэтапного открытия границ

В Новой Зеландии объявили новый план поэтапного открытия границ. Он продлится до октября.

Об этом сообщила премьер-министр страны Джасинда Ардерн, пишет Sky News.

Она отметила, что страна все равно не будет открыта для всех еще много месяцев.

С 27 февраля правительство разрешит новозеландцам приезжать из Австралии без необходимости карантина. Затем 13 марта въезд в страну разрешат всем новозеландцам из любой страны, а также для некоторых высококвалифицированных вакцинированных работников.

В апреле страна позволит въезд пяти тысячам иностранных студентов, а в июле — для туристов из стран, с которыми Новая Зеландия имеет безвизовый режим.

По словам Ардерн, полностью границы для всех Новая Зеландия планирует открыть в октябре. Она подчеркнула, что такое поэтапное открытие границ сбалансирует потоки туристов и поможет сначала воссоединиться с семьями и заполнить необходимые рабочие места.