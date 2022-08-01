FT: Захід відклав заборону на страхування перевезень російської нафти через можливе зростання цін

Західні країни вирішили поки що не запроваджувати заборону на страхування морських перевезень російської нафти і дозволили деякі міжнародні поставки на тлі побоювань зростання цін та розвитку енергетичної кризи.

Про це пише The Financial Times.

Заборона на страхування входила до шостого пакета санкцій ЄС, який був узгоджений наприкінці травня. Влада Великої Британії тоді заявляла, що приєдналася до заборони. Саме під британською юрисдикцією перебувають найбільші компанії, які страхують морські перевезення.

При цьому представники тамтешнього ринку страхових послуг виступали проти ембарго. Вони звертали увагу на складність процесу точного встановлення, звідки походить нафта, яку перевозять судна, як виходять із російських портів.

Станом на кінець липня Велика Британія оголосила лише про заборону страхувати танкери з російською нафтою, призначеною для британського ринку, яка набуде чинності після 31 грудня 2022 року.

Газета також зазначає, що Євросоюз наприкінці липня також вніс у свої санкції зі страхування судів низку винятків, які дозволяють європейським компаніям укладати контракти на транспортування російської нафти до країн, що не входять до ЄС.

Представники адміністрації США повідомили, що Сполучені Штати та Велика Британія планують заборонити страхування судів з російською нафтою до кінця 2022 року, але до цього потрібно розвʼязати питання щодо обмеження цін на неї.