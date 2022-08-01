На розкраданні гумдопомоги викрили добровольця Тероборони, колишнього заступника голови Дніпропетровської ОДА

Правоохоронці затримали добровольця Територіальної оборони, який раніше обіймав посаду заступника голови Дніпропетровської ОДА, за підозрою в продажу гуманітарної допомоги (ч. 3 ст. 201-2 КК).

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства чоловік, перебуваючи далеко від лінії зіткнення, продавав бронежилети та інше захисне спорядження, яке постачили Україні європейські країни в межах допомоги ЗСУ. Правоохоронці затримали чоловіка безпосередньо під час продажу гумдопомоги. Тепер йому загрожує від 5 до 7 років в’язниці з конфіскацією майна.

За даними джерел «Бабеля», затриманий — Дмитро Стригун, який був заступником Олександра Бондаренка.