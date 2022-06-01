СБУ викрила заступника голови Чернівецької області на розкраданні гумдопомоги

Служба безпеки України викрила на розкраданні гуманітарної допомоги заступника голови Чернівецької обласної державної адміністрації.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Посадовець сприяв використанню в комерційних цілях автомобілів швидкої медичної допомоги, переданих в Україну з Італії як гуманітарну підтримку. Саме цей профільний заступник голови ОВА відпвідав за розподіл швидких і визначив один із обласних медзакладів як отримувача частини цієї гумдопомоги.

Керівник лікарні, зі свого боку, переоформив 5 отриманих швидких на підконтрольну громадську благодійну організацію, засновником і власником якої є він сам, щоб надавати платні транспортні послуги хворим.

«Тобто зловмисники заробляли гроші на автомобілях, які насправді передбачалися для безоплатної допомоги від імені держави», — повідомила спецслужба.