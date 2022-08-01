За місяць тільки 80 росіян подали документи на українську візу

Від початку дії візового режиму з росією документи на отримання візи в Україну подали майже 80 громадян рф. Наразі жоден із них її не отримав.
Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
«За цей місяць, за наявною у мене інформацією, близько 80 громадян рф подали інформацію для отримання візи. Однак жоден з них не отримав ще візи, і, власне, перетнути кордон без візи ніхто з них не міг», — повідомив Демченко.
За його словами, Держприкордонслужба проводить необхідну перевірку всіх, хто має намір в’їхати на територію України.
- 11 лютого на сайті Офісу президента зʼявилася петиція про введення візового режиму з росією. Вона набрала 25 тисяч голосів, необхідних для її розгляду президентом. Володимир Зеленський підтримав цю ідею і доручив опрацювати її премʼєр-міністру Денису Шмигалю.
- З 1 липня в Україні запрацював візовий режим із росією.