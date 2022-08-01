За місяць тільки 80 росіян подали документи на українську візу

Від початку дії візового режиму з росією документи на отримання візи в Україну подали майже 80 громадян рф. Наразі жоден із них її не отримав.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

«За цей місяць, за наявною у мене інформацією, близько 80 громадян рф подали інформацію для отримання візи. Однак жоден з них не отримав ще візи, і, власне, перетнути кордон без візи ніхто з них не міг», — повідомив Демченко.

За його словами, Держприкордонслужба проводить необхідну перевірку всіх, хто має намір в’їхати на територію України.