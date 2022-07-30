У Європі зафіксували перші два випадки смерті від мавпячої віспи. Обидва в Іспанії

У Європі зафіксували перші два випадки смерті від мавпячої віспи. Про обидві смерті повідомили органи охорони здоровʼя Іспанії.
Про це пише Reuters.
Про першу смерть іспанці повідомили в пʼятницю, а в суботу вже стало відомо про другу. Також про першу смерть від мавпячої віспи повідомляли і в Бразилії. Таким чином, це перші фатальні випадки захворювання за межами Африки.
В Іспанії повідомили, що перший пацієнт помер від енцефаліту, який розвинувся на тлі зараження мавпячою віспою. Причину смерті другої людини поки не називають.
Загалом в Іспанії 4,3 тисячі випадків зараження, з них 3,2% людей потрапили до лікарні.
- Мавпяча віспа — рідкісна інфекція, яка здебільшого поширюється дикими тваринами в Західній та Центральній Африці. Заразитися можна при контакті з інфікованою твариною, але вчені не впевнені, що саме з мавпою — на їхню думку, переносять віспу до людей гризуни. Людина може підхопити мавпячу віспу, якщо її вкусить заражена тварина або якщо людина матиме контакт із рідиною тварини: кровʼю, фекаліями, слиною тощо. Також можна заразитися, якщо зʼїсти недостатньо прожарене мʼясо. Водночас між людьми хвороба дуже рідко поширюється і переноситься легко.
- Цей вид віспи характеризується лихоманкою та висипами. Спеціальної вакцини проти мавпячої віспи немає, але вчені впевнені, що вакцина проти звичайної віспи теж ефективна. До того ж її можна вколоти й після контакту з інфікованою людиною — це значно полегшить перебіг хвороби.
- Мавпячу віспу вже виявили в деяких сусідніх з Україною країнах, таких як Польща і Румунія. Головний санітарний лікар України Ігор Кузін вважає, що ризики цієї хвороби для України доволі низькі. Водночас голова Всесвітньої організації охорони здоровʼя Тедрос Гебреєсус оголосив спалах мавпячої віспи «надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоровʼя».