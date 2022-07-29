Рада розширила перелік звільнених від мобілізації

Верховна Рада звільнила від мобілізації громадян, чиї близькі родичі загинули під час захисту України від російського вторгнення.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За цей закон проголосували 280 нардепів. Від мобілізації звільняються громадяни, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або зникли безвісти «під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану».

Також нардепи відстрочили мобілізацію наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників, якщо вони працюють у наукових установах та закладах освіти за основним місцем роботи щонайменше на 0,75 ставки.