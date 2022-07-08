Міністр оборони назвав кількість мобілізованих до ЗСУ українців

За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, близько мільйона українців наразі задіяні в роботі сектору оборони та безпеки.

Про це повідомляє Forbes.

«Мобілізовані до ЗСУ — до 700 000 людей, прикордонники — до 60 000, Нацгвардія — до 90 000, Національна поліція — до 100 000. У нас сьогодні понад мільйон людей у формі забезпечують діяльність сектору безпеки й оборони», — сказав Резніков.

Міністр оборони додав, що така кількість збройних сил створила нові можливості для бізнесу. За його словами, приватні підприємства можуть зайняти ніші баз по відновленню озброєння НАТО, яке завозиться в Україну. А саме — виготовляти запчастини, стволи для гаубиць, кулемети, автомати, пістолети, патрони, порох, капсулі, гільзи тощо.