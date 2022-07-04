У Міноборони спростували фейк про обмеження на виїзд жінок за кордон через «мобілізацію»

У Міністерстві оборони запевнили, що наразі немає жодних підстав для мобілізації жінок. Тому стосовно них немає і жодних обмежень на виїзд за кордон.

Про це у своєму Facebook написала заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«У російському медіапросторі вкотре запустили фейк про мобілізацію жінок в Україні. Цей фейк підхопили в нас. Так, це тема, яка дасть багато переглядів, але не треба на цьому спекулювати під час війни», — зазначила вона.

За її словами, ЗСУ зараз не мають потреби в примусовій мобілізації жінок. Як від 24 лютого, так і від 2014 року — жодну жінку в Україні не мобілізували.

У звʼязку з відсутністю потреби в мобілізації жодних обмежень на перетин кордону для жінок немає.