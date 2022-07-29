Латвія прийме на реабілітацію поранених українців

Найближчого місяця в Латвії стартує реабілітація українських військових та цивільних, які постраждали через війну. За місяць планується надати допомогу чотирьом десяткам людей, після чого програму можуть розширити.

Про це повідомив парламентський секретар Міністерства охорони здоров’я Ілмар Дурітіс.

За його словами, завдяки участі недержавних організацій у цій програмі вирішено питання, яким чином пацієнтів доставлятимуть до Латвії. Реабілітація та лікування відбуватимуться на базах університетських лікарень, у яких можуть проводити військовим реконструктивні хірургічні операції.

На забезпечення процесу реабілітації поки заплановано €300 тисяч. Крім того, медичні установи, які працюють із постраждалими, отримають додаткове фінансування та квоти. Також планується налагодити обмін досвідом з українськими медиками щодо проведення процесу реабілітації та протезування.

Наразі Латвія постачає в Україну ліки, медичні товари і різне медобладнання (апарати для вентиляції легень, насоси для переливання крові тощо).