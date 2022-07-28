Обстріли Миколаєва та Харківської області: влада повідомила про наслідки

Війська росії обстріляли у Миколаєві школу — частина будівлі обвалилася, повідомив мер Олександр Сєнкевич. Поранень дістав охоронець закладу. У сусідніх будинках побило вікна та покрівлю.

Також ракети влучили у складське приміщення на території водної станції Кораблебудівного університету. Крім того, пошкоджено дві багатоповерхівки.

Керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім уточнив, що зранку три російські ракети практично вщент зруйнували будівлю середньої школи у Корабельному районі. Снарядами пошкоджено яхт-клуб, склад агропромислового підприємства і господарські споруди.

У Харкові, у Немишлянському та Київському районах, куди вранці впали російські ракети, пошкоджені промислові обʼєкти і приватний будинок. Попередньо — постраждалих немає.

Чугуїв (Харківська область) ворог обстрілював з реактивних систем. Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, а також багатоквартирний житловий будинок — там снаряд влучив в одну із квартир. Постраждалих, за попередньою інформацією, немає.