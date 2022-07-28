США виділили $500 мільйонів для спецфонду реагування на війну в Україні

США виділили $500 мільйонів для створеного Європейським банком реконструкції та розвитку Спеціального фонду кризового реагування на війну в Україні.

Про це йдеться у повідомленні банку.

«Фінансування надходить у вигляді грантів для підтримки інвестицій. Це важлива віха у зусиллях банку зі збору коштів, унаслідок яких нині для України та постраждалих країн було мобілізовано близько €1 мільярда», — наголошується у повідомленні банку.

Згідно з ним, ЄБРР поєднуватиме нові ресурси, надані донорами, з донорським фінансуванням із власного капіталу. Фінансування піде на товари першої необхідності, забезпечення продовольчої та енергетичної безпеки, надання екстреної ліквідності малим підприємствам, фармацевтичним компаніям та життєво важливим транспортним компаніям, а також на те, щоб місцева влада в Україні могла підтримувати основні державні послуги для громадян.

Фінансування також буде використано для допомоги біженцям у сусідніх країнах і для допомоги муніципалітетам, які їх приймають, зазначається в повідомленні.