У китайському Ухані через кілька випадків коронавірусу на карантин відправили мільйон людей

У китайському Ухані мільйон людей відправили в карантин після виявлення заражених коронавірусом.

Про це пише Bloomberg.

Влада Уханю виявила чотири випадки зараження, у всіх хвороба має безсимптомний перебіг. В результаті було вирішено відправити на локдаун майже мільйон жителів 12-мільйонного міста.

Карантин запровадили в той же день, коли були виявлені згадані випадки зараження. Весь громадський транспорт у районі було зупинено, а розважальні заклади закрито. Влада наказала громадянам не виходити з дому без нагальної потреби.