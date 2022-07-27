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СБУ затримала керівника охорони нардепа Деркача

Автор:
Олег Панфілович
Дата:
СБУ затримала керівника охорони нардепа Деркача

Нардеп Андрій Деркач

Петро Журавель / Wikipedia

Правоохоронці затримали керівника охорони нардепа Андрія Деркача за незаконне зберігання зброї та боєприпасів.

Про це «Бабелю» повідомили джерела в СБУ.

Ідеться про колишнього співробітника СБУ Олександра Штокала. У нього вилучили кілька ручних осколкових гранат і патрони до нарізної вогнепальної зброї. Також виявили та вилучили матеріали, які свідчать про тривалу підривну діяльність із боку чинного нардепа проти України, його сталі звʼязки з представниками держави-агресора та колаборантами.

За даними Служби безпеки, фігурант був наближеним до чинного депутата-втікача, якого СБУ вважає причетним до роботи на російські спецслужби. Зокрема, цей депутат курував створення низки приватних охоронних підприємств у різних областях, щоб використати ці структури для швидкого захоплення України.

Наразі затриманому готується повідомлення про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

  • Андрій Деркач — народний депутат України III—IX скликань. Внесений до персонального санкційного списку США з формулюванням «російський агент з більш ніж десятирічним стажем».
  • Наприкінці червня СБУ заявила, що викрила агентурну мережу головного управління генштабу рф, котра мала допомагати ворогу захопити Україну. До неї, зокрема, входив і Деркач, який, за даними слідства, курував створення низки приватних охоронних підприємств у різних областях, щоб використати ці структури для швидкого захоплення України.