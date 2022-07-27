СБУ затримала керівника охорони нардепа Деркача

Правоохоронці затримали керівника охорони нардепа Андрія Деркача за незаконне зберігання зброї та боєприпасів.

Про це «Бабелю» повідомили джерела в СБУ.

Ідеться про колишнього співробітника СБУ Олександра Штокала. У нього вилучили кілька ручних осколкових гранат і патрони до нарізної вогнепальної зброї. Також виявили та вилучили матеріали, які свідчать про тривалу підривну діяльність із боку чинного нардепа проти України, його сталі звʼязки з представниками держави-агресора та колаборантами.

За даними Служби безпеки, фігурант був наближеним до чинного депутата-втікача, якого СБУ вважає причетним до роботи на російські спецслужби. Зокрема, цей депутат курував створення низки приватних охоронних підприємств у різних областях, щоб використати ці структури для швидкого захоплення України.

Наразі затриманому готується повідомлення про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).