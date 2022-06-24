СБУ викрила агентурну мережу російської розвідки. До неї входив народний депутат України Андрій Деркач

Служба безпеки викрила агентурну мережу Головного управління Генштабу рф, котра повинна була допомагати ворогу захопити Україну.

До неї, зокрема, входив народний депутат Андрій Деркач, який, за даними слідства, курував створення низки приватних охоронних підприємств у різних областях, щоб використати ці структури для швидкого захоплення України.

Стосовно народного депутата розпочато досудове розслідування.

Оперативну розробку мережі вели давно, але остаточно СБУ нейтралізувала її на початку війни, затримавши колишнього помічника нардепа Ігоря Колєснікова. Власне, він, будучи негласним співробітником ГУ ГШ рф із позивним «Ветеран», був зв’язківцем і фінансовим кур’єром між спецслужбами рф і Деркачем.

За словами Колєснікова, Деркача завербували у 2016 році. З ним особисто працювало вище керівництво ГРУ — начальник управління Ігор Костюков і його перший заступник Володимир Алєксєєв.