«Мене призначав президент, він і може мене звільнити». Голова Луганської ОВА Гайдай відповів на претензії депутатки Безуглої

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай готує ґрунтовну відповідь на депутатський запит народної депутатки Марʼяни Безуглої щодо оборони Луганщини, починаючи із 24 лютого. Також Гайдай нагадав, що звільнити його з посади має право тільки президент Володимир Зеленський.

Про це голова Луганської обласної військової адміністрації сказав журналістці «Бабеля».

В інтервʼю «Бабелю», яке вийшло 22 липня, нардеп Безугла зазначила, що необхідно звільнити Гайдая та замінити його на військового для вирішення питань у Луганській області.

За словами очільника Луганської ОВА, Безугла хотіла відкрити обласну адміністрацію у Лисичанську та під обстрілами примусово вивезти людей, які не хотіли виїжджати, наражаючи їх на небезпеку.

Також депутатка подала запит на премʼєр-міністра та міністра оборони. Сергій Гайдай уже готує змістовну відповідь на нього.

«Вона пішла офіційним шляхом, подала запит, що ми зробили з 24 лютого для оборони. Ну, добре, ми їй збираємо цю інформацію. Там 100 аркушів не вистачить, щоб описати, що ми робили. Техніка, броньовики, зброя, будівництво, гуманітарна допомога, БПЛА, тепловізори — там стільки всього. Тільки одних тепловізорів на 38 мільйонів передали. Це величезна робота, яка робилася кожного дня. Різні бригади, різні батальйони, в кожного якісь свої запити. Нацгвардія, прикордонники, поліція — з усіма ми співпрацювали», — сказав він.

Але особисто говорити з депутаткою в ефірі Гайдай не хоче.

«У мене нема часу на суперечки. Для чого? У мене 300 тисяч людей евакуювалися. У мене кожного дня співпраця і надалі з військовими. Незважаючи на те, що у нас майже вся область окупована, ми кожного дня допомагаємо військовим. Все одно спілкуємося — від командування до офіцерів», — зазначив він. І нагадав, що звільнити його може тільки президент.

«Якщо президент скаже мені, що мені треба написати заяву на звільнення, я напишу її. Тому що мене призначав президент, і він мене може звільнити», — сказав Сергій Гайдай.