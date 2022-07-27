Сенатори США закликають ввести санкції проти продажу російської нафти Китаю

Американські сенатори закликають Сполучені Штати накласти санкції на купівлю Китаєм нафти та інших енергоносіїв у росії.

Про це повідомляє Bloomberg.

Сенатори-республіканці Марко Рубіо та Рік Скотт із Флориди і Кевін Крамер із Північної Дакоти представили законопроєкт, який накладає штрафи на будь-яку юридичну особу, яка страхує або реєструє танкери, що перевозять нафту чи скраплений природний газ з росії до Китаю.

За словами Марко Рубіо, купуючи російські енергоносії, Китай підтримує війну рф в Україні.

«Будь-яка організація, включаючи китайські державні компанії, яка допомагає їм у цьому, повинна зіткнутися з серйозними наслідками», — сказав він.

Речник МЗС Китаю Чжао Ліцзянь відповів сенатору під час регулярного пресбрифінгу у Пекіні, заявивши, що Рубіо «знаний тим, що звинувачує у всьому Китай і нічого не знає про політичну етику».

«Китай завжди виступає проти односторонніх незаконних санкцій і екстериторіальної юрисдикції, які не мають жодних підстав у міжнародному праві», — додав Чжао.