Мінкультури показало єдину візуальну символіку до Дня Державності України

Українське агентство комунікацій provid і Міністерство культури підготували концепцію єдиної візуальної символіки Дня Державності України.

Про це йдеться на сайті Мінкульту.

В основі концепції — ідея утвердження звʼязку українців, які живуть тепер, із багатьма поколіннями предків. Усі охочі можуть використовувати цю візуальну айдентику безкоштовно, додаткові погодження і дозволи теж не потрібні.

Отримати візуальні матеріали до Дня Державності можна тут.