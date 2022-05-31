В українців зʼявиться новий вихідний: Рада ухвалила закон, який визначає 28 липня святковим — Днем державності України

Верховна Рада ухвалила закон, який встановлює 28 липня святковим днем — Днем державності України. Про це повідомив народний депутат від парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Закон передбачає зміну до ст. 73 Кодексу законів про працю України, доповнивши її новим абзацом щодо встановлення 28 липня Дня Української державності як святкового дня. Відтак, День Української державності стане святковим вихідним днем.

За відповідний документ № 5864 проголосували 257 народних депутатів.

Як йшлось у пояснювальній записці, ухвалення законопроєкту сприятиме утвердженню спадкоємності понад тисячолітньої історії українського державотворення, що засвідчується першими згадками про заснування міста Києва, про історичні події, повʼязані з діяльністю видатного державотворця князя Київського Володимира, який прийняттям у 988 році Християнства засвідчив європейський цивілізаційний вибір Київської Русі (Києво-Руської держави), спадкоємцями якої стали, зокрема, Галицько-Волинське князівство, Литовсько-Руська держава, Українська козацька держава (Гетьманщина), Українська Народна Республіка, Західноукраїнська Народна Республіка, Українська Держава, Карпатська Україна та сучасна Україна.

Проєкт закону про визнання Дня Української державності вихідним днем вніс президент України Володимир Зеленський. Указ про встановлення цього свята він підписав 24 серпня 2021 року під час урочистостей з нагоди 30-річчя незалежності України.

Документ набирає чинності наступного дня після опублікування.