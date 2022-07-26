ЄС продовжив дію санкцій проти росії ще на пів року

Європейський Союз продовжив економічні санкції через війну росії проти України ще на шість місяців.

Про це йдеться на сайті ЄС.

Рада Євросоюзу 26 липня вирішила продовжити обмежувальні заходи проти окремих секторів економіки рф до 31 січня 2023 року.

«Ці санкції, вперше запроваджені у 2014 році у відповідь на дії росії, що дестабілізують ситуацію в Україні, були значно розширені з лютого 2022 року через неспровоковану та невиправдану військову агресію росії проти України. Наразі вони складаються з широкого спектру галузевих заходів, включаючи обмеження на фінанси, енергетику, технології та товари подвійного використання, промисловість, транспорт і предмети розкоші», — зазначили на сайті Європейського Союзу.