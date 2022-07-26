Обстріл півдня України: росіяни випустили по Миколаївщині 18 ракет

Керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів в ефірі телемарафону, що війська росії зранку 26 липня випустили по області 18 ракет.

«Зранку у нас було шість ракет Х-59 з літаків та дванадцять ракет типу С-300. Не всі вони влучили в ціль — частину збили», — сказав Кім.

Ті ракети, які не збили, влучили в критичну інфраструктуру та підприємства. Вони зруйнували три секції залізничного мосту, який не працював, автопідприємство, цивільні обʼєкти й приватні будівлі. За словами Кіма, ніхто не постраждав.

Він наголосив на тому, що росіяни зранку вдарили по всьому півдню країни — обстріляні місто Южне, село Рибаківка, село Затока та інші населені пункти.

Це Кім повʼязує з активними атаками ЗСУ на командні пункти та склади боєприпасів росіян.