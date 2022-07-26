Під час воєнного стану звільнили майже 8,5 тисячі держслужбовців. Підвищувати зарплату тим, хто залишився, не планують

За період воєнного стану в Украні звільнили 8 479 державних службовців.

Про це повідомили у Національному агентстві України з питань державної служби.

За їхніми даними, зараз на державній службі працює 168 140 людей. З них понад 127 тисяч працюють у штатному режимі, майже 14 тисяч — дистанційно, понад 18 тисяч — перебувають у простої та майже 7 тисяч — у відпустці без збереження заробітної плати.

На окупованій території України, у межах районів бойових дій або заблокованих районів перебуває 7 451 держслужбовець. 3 568 людей змінили державну службу на службу у Збройних силах України. А 53 держслужбовці загинули.

Зазначають також, що 6 739 жінок виїхали за кордон, рятуючи дітей від російського вторгнення.

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов 25 липня заявив, що в умовах війни про збільшення рівня заробітних плат державних службовців не йдеться, нині уряд говорить про оптимізацію функціоналу центральних органів виконавчої влади та їхніх підрозділів.