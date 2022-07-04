Уряд планує вдвічі зменшити кількість чиновників в Україні

Уряд України налаштований суттєво скоротити кількість органів державної влади і чиновників, які там працюють, а також — змінити підходи до роботи держапарату та визначення розмірів оплати праці.

Про це йдеться в Плані відновлення України, який презентували 4 липня у Швейцарії.

У документі, зокрема, зазначають, що з початку повномасштабної війни росії проти України 9 500 державних службовців виїхали за кордон, 5 500 перебувають в окупації та в зонах бойових дій, майже 32 тисячі державних службовців — у простої. Ресурси для фінансування державного апарату, зокрема оплати праці державних службовців, уже зменшили на 10—15%.

Згідно з планом відновлення, зміни у держапараті будуть проводити на найвищому рівні, починаючи з Кабінету міністрів. Із січня 2023 року до грудня 2025 року планують, зокрема, зменшити кількість міністерств до орієнтовно 12—16.

Скоротять також кількість центральних органів виконавчої влади, які координує Кабмін. Загальний фонд оплати праці українських чиновників хочуть зменшити приблизно на 30%, скоротивши кількість працівників.

Опублікували також витрати на таке скорочення. Загалом вони орієнтовно становитимуть до 10 мільярдів грн. Ці кошти витратять на компенсацію невикористаних відпусток, вихідну допомогу, виплати по безробіттю після звільнення, гранти, перенавчання чиновників тощо.

У документі Мінцифри, який опинився у розпорядженні журналістів «Економічної правди», йдеться, що внаслідок реформи кількість чиновників в Україні зменшиться вдвічі.

Шляхом об’єднань міністерств та функцій забезпечення їхньої діяльності штат центральних апаратів міністерств скоротять з 9,2 до 2,7 тисячі людей. Кількість працівників їхніх територіальних органів зменшать з понад 15 тисяч до близько 9 тисяч.

Зміни торкнуться також Пенсійного фонду, Податкової служби та Держстату. Після реформи кількість їхніх органів скоротиться з 58 до 43, кількість працівників у центральних апаратах — до 4,3 тисячі, у територіальних — до менше 40 тисяч.

Проводити перевірки буде лише Єдина державна інспекція. Отже кількість урядовців із такими функціями зменшиться з 55 до 10 тисяч.