США передали Україні майже 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу

Сполучені Штати Америки передали Україні майже 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу.

Про це повідомляється у Twitter Державного департаменту.

«Ми пишаємося тим, що підтримуємо народ України в її боротьбі з COVID-19», — йдеться в повідомленні.

20 липня в Україні дозволили введення другої бустерної дози вакцини проти коронавірусної хвороби усім людям віком від 60 років, а також людям віком 18—59 років із хворобами, які підвищують ризик важкого перебігу COVID-19.