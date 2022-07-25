Глава ГУР Кирило Буданов очолив і комітет з питань розвідки при Зеленському

Президент України Володимир Зеленський призначив очільника військової розвідки Кирила Буданова головою комітету з питань розвідки при президентові.

Про це Зеленський повідомив у відеозверненні 25 липня.

Цей комітет — це допоміжний орган при президентові України. Його основні завдання — підготовка пропозицій щодо керівництва, координації та контролю за діяльністю розвідувальних органів України. На цій посаді Буданов замінив Руслана Демченка, якого звільнили 25 липня.

Також Зеленський повідомив, що призначив Григорія Галагана, уже колишнього очільника Сил спеціальних операцій ЗСУ, першим заступником керівника центру спеціальних операцій «А» СБУ.

Замість Галагана ССО очолив бойовий генерал Віктор Хоренко.