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Суд заарештував частину торгового центру «Мармелад» у Києві. Вона належить російським чиновникам

Автор:
Олег Панфілович
Дата:

Соломʼянський районний суд Києва заарештував частину торгового центру «Мармелад» у Києві, який належить громадянам росії.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

Правоохоронці зʼясували, що фактичними власниками компанії, якій належить частина ТЦ є високопосадовці російської федерації, а понад 50% акцій компанії належать росії.

«Прибуток від його господарчої діяльності міг використовуватися у фінансуванні підривної діяльності проти України», — повідомила поліція. Суд заарештував нежитлові приміщення площею понад 15 тис. м кв. загальною вартістю понад 1,2 мільярда гривень.

  • Служба безпеки України домоглася арешту додаткових активів віктора медведчука та його дружини оксани марченко, якими управляли з росії.
  • Перед цим повідомлялося, що у Вінницькій області правоохоронці заарештували активи компанії з виробництва побутової хімії російського олігарха.