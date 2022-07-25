Суд заарештував частину торгового центру «Мармелад» у Києві. Вона належить російським чиновникам

Соломʼянський районний суд Києва заарештував частину торгового центру «Мармелад» у Києві, який належить громадянам росії.
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.
Правоохоронці зʼясували, що фактичними власниками компанії, якій належить частина ТЦ є високопосадовці російської федерації, а понад 50% акцій компанії належать росії.
«Прибуток від його господарчої діяльності міг використовуватися у фінансуванні підривної діяльності проти України», — повідомила поліція. Суд заарештував нежитлові приміщення площею понад 15 тис. м кв. загальною вартістю понад 1,2 мільярда гривень.
- Служба безпеки України домоглася арешту додаткових активів віктора медведчука та його дружини оксани марченко, якими управляли з росії.
- Перед цим повідомлялося, що у Вінницькій області правоохоронці заарештували активи компанії з виробництва побутової хімії російського олігарха.