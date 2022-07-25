Суд заарештував частину торгового центру «Мармелад» у Києві. Вона належить російським чиновникам

Соломʼянський районний суд Києва заарештував частину торгового центру «Мармелад» у Києві, який належить громадянам росії.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

Правоохоронці зʼясували, що фактичними власниками компанії, якій належить частина ТЦ є високопосадовці російської федерації, а понад 50% акцій компанії належать росії.

«Прибуток від його господарчої діяльності міг використовуватися у фінансуванні підривної діяльності проти України», — повідомила поліція. Суд заарештував нежитлові приміщення площею понад 15 тис. м кв. загальною вартістю понад 1,2 мільярда гривень.